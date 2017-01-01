"Слишком эмоционально": Ректор Пасечник извинился перед студентами

Ректора обвиняли в давлении на студентку.

Реакция на информационный запрос от студентки была неоправданной и чрезмерно эмоциональной. Так написал ректор НУ Острожская академия Игорь Пасечник в Facebook.

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“Я признаю, что моя реакция на обычный информационный запрос от студентки второго курса была неоправданной и чрезмерно эмоциональной, а некоторые мои высказывания могли получить буквальную трактовку, которая оскорбила достоинство присутствующих на встрече студентов“ – написал он.

Я приношу свои извинения и благодарю студентов за критическую позицию, которую обязательно учту в дальнейшем общении – подчеркнул он

Напомним, 11 октября студентка Светлана (имя изменено из соображений безопасности) подала информационный запрос в университет, чтобы узнать, сколько стоят скульптуры, установленные у вуза.

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На запрос ответ предоставлен не был. Однако, по словам студентки, 21 октября ее вызвал к себе декан, а 22 октября ректор собрал студентов, чтобы раскритиковать поступок журналистки.

“Если бы это произошло в другом вузе, тот, кто подал этот запрос, уже бы ласточкой вылетел оттуда, гарантирую“, - сказал Пасечник на встрече со студентами, и посоветовал переводиться в другой вуз всем, кому что-то не нравится в Острожской академии.

Также во время встречи он добавил, что если бы студентка была его ребенком, то он бы ее “избил“

Извинения ректора перед студентами Фейсбук

Напомним, в элитном вузе вспыхнул языковой скандал. Преподавательница накинулась на студента из-за его просьбы вести пару на украинском языке.

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