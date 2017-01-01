Родители убили и сожгли 5-летнюю дочь: Дело передано в суд

Чудовищное преступление произошло в августе прошлого года, но только весной о нем стало известно правоохранителям.

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Следователи Главного управления полиции в Житомирской области завершили расследование и передали в Овручский районный суд уголовное дело об убийстве родителями 5-летней девочки в селе Листвин, а также о мошенничестве и подделке ими документов с целью получения социальных выплат. Об этом сообщает прокуратура Житомирской области.

Отцу семейства вменяют п.п.2, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса, а матери - еще и ч.1 и ч.4 ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

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Как выяснили следователи, в августе 2018 года отец 5-летней девочки во время ссоры ударил ее кулаком, от чего ребенок потерял сознание и упал. При этом мать, будучи в преступном сговоре с отцом, способствуя совершению жестокой расправы над дочерью, скрыла тело девочки.

Обнаружив, что ребенок умер, отец разжег в доме огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и остатки вынес и выбросил в реку.

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В дальнейшем родители скрыли факт смерти своей малолетней дочери, которая к тому же имела статус ребенка с инвалидностью, и, подделав официальные документы, использовали их для получения социальных выплат.

Таким образом, по заведомо поддельным документам они в течение августа 2018 - мая 2019 года незаконно получали из госбюджета социальную помощь как малообеспеченная семья, а также пособие по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет на общую сумму более 43 тыс. грн.

Супругам грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области убили 14-летнюю девочку. Подозреваемому объявили о подозрении.

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