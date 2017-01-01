На Харьковщине второй случай дифтерии – ХОГА

Жительница Волчанска госпитализирована с подозрением на дифтерию, но диагноз пока не подтвержден.

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В Харьковской области госпитализирован еще один человек с подозрением на дифтерию. Об этом на брифинге во вторник, 5 ноября, рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Наталья Куфтерина, пишет Укринформ.

Первый случай зафиксирован в конце октября – в инфекционную больницу госпитализировали жительницу Харькова. А 4 ноября госпитализировали жительницу Волчанска. Лабораторно диагноз еще не подтвержден, но клинические проявления, в частности, серый налет на миндалинах, указывают именно на дифтерию, - рассказала Куфтерина.

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Обе госпитализированные женщины получают необходимое лечение. Состояние первой пациентки, заболевшей нетоксичной формой, изначально было удовлетворительным. Второй пациентке после начала терапии стало лучше, сегодня ее состояние стабильное, отметила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

По данным Куфтериной, в Харьковской области в наличии есть только 15 доз анатоксина, который необходимо вводить при тяжелых формах заболевания. Пополнение этого запаса в регионе ожидают в течение месяца или двух.

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А вот профилактической вакцины против дифтерии в Харьковской области хватит до конца года – и для детей, и для взрослых. Поэтому Куфтерина призывает население делать бесплатные прививки. Для этого необходимо обратиться к врачу, с которым заключена декларация.

До случаев этой осени дифтерию в Харьковском регионе не регистрировали в течение последних семи лет. Обе заболевшие женщины не имели прививок во взрослом возрасте, отметила Куфтерина.

Напомним, выявлен новый случай дифтерии – теперь и на Харьковщине. Врачи уверяют, что у жительницы области выявлена относительно неопасная форма заболевания.

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