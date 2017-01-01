Под Харьковом мужчина развращал 7-летнюю племянницу

В полицию о преступлении сообщила мать девочки.

В селе под Харьковом 37-летний мужчина регулярно развращал свою 7-летнюю племянницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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В полицию о преступлении сообщила 28-летняя мать девочки. Она заявила, что ее родной 37-летний брат развращал свою 7-летнюю племянницу.

Полиция немедленно отреагировала на заявление женщины. Оказалось, что подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы. Последние несколько недель жил у сестры.

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Следователям удалось выяснить, что вечером женщина уложила свою дочь и 3-летнего сына спать и ненадолго покинула дом. Когда она вернулась, то увидела, что ее брат лежит у детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке. Женщина сразу вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 156 (растление несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве отчим полгода развращал 6-летнего мальчика. Мужчина под предлогом купания ребенка систематически совершал развратные действия по отношению к малолетнему сыну своей сожительницы.

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