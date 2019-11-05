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В Кремле намекают, что "нормандская встреча" в этом году не состоится

Комментариев: 3
Спикер Кремля Дмитрий Песков считает преждевременными разговоры о проведении саммита в этом году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фейсбук Дмитрия Пескова

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Говорить о проведении встречи лидеров “нормандской четверки“ в этом году преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Он отметил, что позиция президента РФ Владимира Путина по “нормандскому формату“ заключается в необходимости продолжить подготовительную работу, чтобы сама встреча принесла “соответствующую результативность“.

На вопрос о том, видят ли в Кремле шансы провести саммит до конца года, Песков ответил:

Пока рано говорить. Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня.

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По его словам, в Кремле внимательно отслеживают ситуацию на Донбассе, в особенности в зоне разведения сил.

Безусловно, любые сообщения о том, то разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, - отметил Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран “нормандской четверки“ состоится в ноябре.

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Теги: нормандская встреча, Песков, Кремль, Россия
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Комментариев (3)
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Boxerogos    05.11.2019, 14:56
Оценка:  +4
Boxerogos
А ведь могли бы Зе с"Кварталом" на корпоратив в Сандуны пригласить на Новый год...Там бы и"перетёрли"в антракте"нормандский формат"...)))))))))))))))))) ))
Бигсэм    05.11.2019, 15:35
Оценка:  +3
Бигсэм
Вот это реально могло бы сработать.
Lyonya-Space    05.11.2019, 14:42
Оценка:  -3
Lyonya-Space
Ну и физиономия...
Этому клоуну очень подошёл бы бубон из красного поролона на нос.
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