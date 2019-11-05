В Кремле намекают, что "нормандская встреча" в этом году не состоится
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Говорить о проведении встречи лидеров “нормандской четверки“ в этом году преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
Он отметил, что позиция президента РФ Владимира Путина по “нормандскому формату“ заключается в необходимости продолжить подготовительную работу, чтобы сама встреча принесла “соответствующую результативность“.
На вопрос о том, видят ли в Кремле шансы провести саммит до конца года, Песков ответил:
Пока рано говорить. Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня.
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По его словам, в Кремле внимательно отслеживают ситуацию на Донбассе, в особенности в зоне разведения сил.
Безусловно, любые сообщения о том, то разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, - отметил Песков.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран “нормандской четверки“ состоится в ноябре.
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