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Замглавы облсовета Закарпатья: Необходимо создать Венгерский район

Комментариев: 5
Чиновник считает, что из-за административно-территориальной реформы может нарушиться коммуникация между венгерскими поселениями.
Замглавы облсовета считает необходимым создать на Закарпатье Венгерский район
Замглавы облсовета считает необходимым создать на Закарпатье Венгерский район
Скриншот

Заместитель главы Закарпатского облсовета Йосип Барто заявил о необходимости создания в регионе Венгерского района с центром в Берегово. Об этом сообщает портал ukrmedia во вторник, 5 ноября.

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В Украине проходит административно-территориальная реформа, которая направлена на сокращение районов по всем областям. В Закарпатской области хотят сформировать четыре крупных района вместо существующих тринадцати. Барто считает, что существует проблема с распределением венгерских поселений в новых районах.

“Территории компактного проживания венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами закарпатской области, что нарушит коммуникацию между поселениями, необходимо создать пятый - Венгерский район“, - заявил Барто.

Венгры Закарпатья считают, что должен быть создан (или переименован) еще и пятый район, где компактно проживает венгерская община Закарпатья, а это целый Береговский и части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов.

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“Наша цель создать еще 5-й Венгерский район с центром Берегово, который объединял бы этих девять территориальных громад, которые имеют большинство и в этом районе венгерская община осталась большинством. То есть, в Закарпатье был бы Венгерский район с центром Берегово, который компактно включает в себя венгерские поселения“, - говорит Барто.

Административная реформа должна учитывать многоэтнический состав нашей области и тот факт, что существуют культурные и языковые особенности региона. Необходимо учитывать все факторы при проведении реформы и утверждении перспективного плана районов.

“Все эти инициативы позволят приблизить Украину к европейским ценностям и решат проблемы межнациональных взаимоотношений“, - подытожил Барто.

Напомним, что ранее СБУ завела дело из-за карты “венгерского“ Закарпатья. В цвета флага Венгрии окрашены части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства.

Также сообщалось, что президента Венгрии обнадежила встреча с Зеленским. Янош Адер пригласил президента Украины посетить Венгрию и отметил заинтересованность в построении упорядоченных отношений между странами.

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Теги: Венгрия, Закарпатье, венгры, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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BROKER666    05.11.2019, 15:41
Оценка:  0
BROKER666
а епало не треснет?
КульныйПэрэць    05.11.2019, 15:39
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Каким быть Закарпатью решать венгерским властям.Это их земля де-факто,ведь там лишь венгроязычные люди живут.Скоро и де-юре будет эта земля венгерской.
asfd0    05.11.2019, 15:32
Оценка:  0
asfd0
От бандерштата давным давно уже пора отделяться всем вменяемым регионам украины.
Путин_xyйло    05.11.2019, 15:09
Оценка:  +1
Путин_xyйло
"Чиновник считает, что из-за административно-территориальной реформы может нарушиться коммуникация между венгерскими поселениями." _ в см. отключат телефон и перекопают дороги?
ВосставшийИзБана    05.11.2019, 15:04
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Венгры - они же угры - это те же самые мокшане, т.е. московиты. С какой стати нам идти у них на поводу?
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