Кабмин запустит программы обмена молодежью между регионами

Правительство хочет сделать украинцев более мобильными и расширить их кругозор.

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Кабинет министров Украины намерен запустить в 2020 году правительственные программы по обмену молодежи между городами и регионами, чтобы стимулировать мобильность населения. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта бюджета на 2020 год.

У нас в Украине очень часто человек не выезжает на протяжении своей жизни из своего города и часто его понимание мира сужается до этого города. Мы считаем, что это неприемлемо, мы хотим, чтобы украинцы были людьми мира, - сообщил Гончарук.

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Он отметил, что правительство планирует уже в 2020 году стимулировать мобильность детей, запустив программу, которая охватит более 100 тысяч детей.

Это своеобразная инвестиция, которая положительно повлияет на мобильность населения, - добавил Гончарук.

Напомним, Кабмин выделит дополнительную помощь людям старше 80 лет. Соответствующие поправки внесены в проект госбюджета на следующий год.

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