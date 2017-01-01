Малюська нашел спрятанные письма в Минюсте
Министр юстиции Денис Малюська сообщил о найденной скрытой кореспонденции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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“Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для “схематозников“, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали предположительно по заказу третьих лиц“, - отметил он.
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“Судя по всему, на входящей корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли “минус“ и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу“, - подчеркнул министр.
Ранее сообщалось о том, что в Кабмине обещают реформировать пенитенциарную систему.
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