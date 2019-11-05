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Украина навсегда закрыла въезд депутату Госдумы, посетившему Золотое

Комментариев: 3
МИД потребовал от России официальных разъяснений по факту посещения российским депутатом оккупированных территорий.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
president.gov.ua

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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата Государственной думы Российской Федерации Алексея Журавлева на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области в начале ноября. Данная поездка состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины, информирует пресс-служба МИДа.

Считаем эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной “визиты“ российских чиновников на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, - говорится в сообщении.

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В этой связи МИД принял решение применить в отношении российского депутата-нарушителя ограничительную меру в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины.

Также украинская сторона обратилась к РФ с запросом о подтверждении факта упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы Федерального собрания РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter назвал визит Журавлева на Донбасс “демонстративным неуважением к украинскому суверенитету и территориальной целостности“.

Скриншот твита главы МИД
Скриншот твита главы МИД
twitter.com/VPrystaiko/

Напомним, депутат Госдумы РФ посетил Золотое, чтобы убедиться в отводе украинских войск. Алексей Журавлев попал в Золотое через временно оккупированную часть Украины.

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Теги: МИД, ОРДЛО, Донбасс, Золотое, Пристайко
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Комментариев (3)
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КульныйПэрэць    05.11.2019, 15:34
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
МUД потребовал?Уахахахахахахахахахаха хахахахахахахахахахаха!!!!!
WTF2wtf    05.11.2019, 15:39
Оценка:  +1
WTF2wtf
Boxerogos-Антибес-СерыйКыць-Куд латыйКыць-ФайныйДрузяка-Кульный Пэрэць (и т.д.),
шизоид-украинофоб из раши,
дорогу нахyй ты отлично знаешь ...
КульныйПэрэць    05.11.2019, 15:45
Оценка:  -2
КульныйПэрэць
Тётя,ты снова без преза соснула у наркомана?Какая раша?Наркоман этот из раши был что тебе на клыки слил,признавайся?! :-)
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