Украина навсегда закрыла въезд депутату Госдумы, посетившему Золотое

МИД потребовал от России официальных разъяснений по факту посещения российским депутатом оккупированных территорий.

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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконной поездкой депутата Государственной думы Российской Федерации Алексея Журавлева на временно оккупированную территорию Украины в Луганской области в начале ноября. Данная поездка состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины, информирует пресс-служба МИДа.

Считаем эту поездку, как все предыдущие несогласованные с украинской стороной “визиты“ российских чиновников на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, - говорится в сообщении.

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В этой связи МИД принял решение применить в отношении российского депутата-нарушителя ограничительную меру в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины.

Также украинская сторона обратилась к РФ с запросом о подтверждении факта упомянутой поездки и предоставлении разъяснений относительно цели пребывания депутата Госдумы Федерального собрания РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter назвал визит Журавлева на Донбасс “демонстративным неуважением к украинскому суверенитету и территориальной целостности“.

Скриншот твита главы МИД twitter.com/VPrystaiko/

Напомним, депутат Госдумы РФ посетил Золотое, чтобы убедиться в отводе украинских войск. Алексей Журавлев попал в Золотое через временно оккупированную часть Украины.

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