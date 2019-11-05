Детский сад под Львовом оскандалился из-за “русского мира”

В детсаду занимались пропагандой “русского мира”.

Детский сад Львовской области попал в скандал. Активисты сообщили, что в детском заведении занимались пропагандой российской культуры для воспитанников.

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Фотофакт присутствия “русского мира“ опубликовали в Facebook-сообществе ГО “Громада та ініціатива“.

Детский сад в селе Ольшаник открыли в присутствии чиновником Львовской ОГА. Между тем, оформление учебного зала возмутили многих родителей.

На стене комнаты изображены персонажи из российского мультсериала “Смешарики“.

Очень обидно, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось место для красивых персонажей украинских мультфильмов, для примера известного Петра Пяточкина, Капитошки или запорожских казаков, - написали активисты.

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К слову, “Смешарики” снимались при поддержке Минкульта РФ студией “Петербург”.

Кроме того, активисты акцентировали, что во Львовской области действует мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Пост активистов скриншот

Напомним, профессор столичного вуза пропагандировал “русский мир”. Вуз уже прокомментировал инцидент.

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