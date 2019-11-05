Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Детский сад под Львовом оскандалился из-за “русского мира”

Комментариев: 20
В детсаду занимались пропагандой “русского мира”.
Фото зала детсада
Фото зала детсада
ГО "Громада та ініціатива"

Детский сад Львовской области попал в скандал. Активисты сообщили, что в детском заведении занимались пропагандой российской культуры для воспитанников. 

Читай также: В РФ в прямом эфире прозвучал слоган “Слава Украине”

Фотофакт присутствия “русского мира“ опубликовали в Facebook-сообществе ГО “Громада та ініціатива“.

Детский сад в селе Ольшаник открыли в присутствии чиновником Львовской ОГА. Между тем, оформление учебного зала возмутили многих родителей.

На стене комнаты изображены персонажи из российского мультсериала “Смешарики“.

Очень обидно, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось место для красивых персонажей украинских мультфильмов, для примера известного Петра Пяточкина, Капитошки или запорожских казаков, - написали активисты.

Читай также: В Харькове переименовали станцию метро “Московский проспект“

К слову, “Смешарики” снимались при поддержке Минкульта РФ студией “Петербург”.

Кроме того, активисты акцентировали, что во Львовской области действует мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Пост активистов
Пост активистов
скриншот

Напомним, профессор столичного вуза пропагандировал “русский мир”. Вуз уже прокомментировал инцидент.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: русский мир, детский сад, Львовская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (20)
Отсортировать по дате Вниз
Зyрбаган    05.11.2019, 16:35
Оценка:  +3
Зyрбаган
А хоть один клоун-борец с"русским миром",сможет дать определение того что такое"русский мир"вообще?Ну там в суде,например,в качестве ответчика?Или сразу,как и всегда,язык в попу засунут и мычать начнут?
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2019, 16:39
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Ну как что? Смешарики, Ну погоди, Высоцкий, Цой, русский язык в конце-концов!..
Все пояснения по этому поводу Вам с удовольствием дадут глыбы украинства Фарион, Ницой и примкнувший к ним Вятрович.
designandrey65    05.11.2019, 16:44
Оценка:  -3
designandrey65
Тут я с тобой согласен. Вопрос языка должен был быть принят на референдуме, а не по желанию пороха.
designandrey65    05.11.2019, 16:47
Оценка:  -2
designandrey65
Точно с рашки , только там матом разговаривают.
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2019, 16:48
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Тогда я предлагаю поднять на референдуме и вопрос о "Смешариках".

Кста ти! Только что слушал Цоя и представил его песни на мовно-украинском. А ведь на этом можно поднять хорошие деньги - народ же со смеху будет валяться! Кто-нибудь возьмётся за реализацию этой идеи?
VSHIVANKA    05.11.2019, 16:34
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ДА УЖЖЖЖЖЖЖ.....
ДО ДНА НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЕЩЁ ДАЛЕКО......
Ira0956    05.11.2019, 16:29
Оценка:  0
Ira0956
"Никогда мы не будем братьями, вы украли три наших катера и кричали на нас по матери, изгаляясь на крымском фарватере" (с)
asfd0    05.11.2019, 16:29
Оценка:  +3
asfd0
"тупой и еще тупее" - новейшая история Украины, вятровичу на заметку.
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2019, 16:26
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Я валяюсь с этой страны! Это же полный пиздeц! ))) Не, украинец - это всё-таки генетический идиот. Даёшь Бандеру в комиксах!
designandrey65    05.11.2019, 16:28
Оценка:  -5
designandrey65
А ты с рашки?
designandrey65    05.11.2019, 16:30
Оценка:  -8
designandrey65
На Украине может и есть идиоты, но у вас их намного больше...и на высшем уровне.
ВосставшийИзБана    05.11.2019, 16:33
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
2 designandrey65

Он - просто срашка.
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2019, 16:44
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Вы оба - наxyй! )))
Fitte    05.11.2019, 16:24
Оценка:  +4
Fitte
пиз--ц , от вас прибило
designandrey65    05.11.2019, 16:22
Оценка:  0
designandrey65
Эти Львовчане задолбали своим нацизмом. Скоро за них, тут в Киеве возьмемся. Сколько можно нагнетать напряг?
Lyonya-Space    05.11.2019, 16:55
Оценка:  -2
Lyonya-Space
ЛьвовЧАНЕ - ржунимагу! Ты наверно и своих соплеменников называешь московЧАНЕ, санктпетербургЧАНЕ, тульЧАНЕ.
tulchanin    05.11.2019, 16:18
Оценка:  0
tulchanin
Художников посадить за пропаганду “русского мира” !
Активистов посадить за пропаганду "советского мира" ! (Капитошка и запорожские казаки в СССР выпускали)
Стену покрасить в украинский флаг !
=))))))
T-REX2    05.11.2019, 16:24
Оценка:  +1
T-REX2
Да взорвать его нахрен,такая зрада под боком
ЗлийЗохан    05.11.2019, 16:09
Оценка:  +7
ЗлийЗохан
Виявляється що Смішарики-це"русский мир"..Недивно що нас незабаром чекає ізоляція.Бо такої кількості дебілів як зараз,ще не бачила земля українська.
Путин_xyйло    05.11.2019, 16:06
Оценка:  -4
Путин_xyйло
Почему "под Львовом", закопали? Оперативно!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь