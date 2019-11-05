Пытался продать завод "Маяк“: Экс-чиновник "Укроборонпрома" пойман на взятке

Коррупционер пытался продать имущество концерна за $2,5 млн.

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Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника одного из оборонных заводов концерна “Укроборонпром“, который пытался заработать на продаже государственного имущества $2,5 млн.

Об этом сообщает пресс-службу СБУ.

Экс-заместитель генерального директора завода “Маяк“ обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса ОАО “Завод“ Маяк“ через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме $200 тыс.

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Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). На территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района продолжаются обыски. Следователи также проверяют причастность к схеме нынешнего руководства завода.

Как сообщалось 5 ноября, сейчас возбуждены 583 уголовных дела по хищениям в “Укроборонпроме“.

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