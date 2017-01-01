На Житомирщине мужчину засыпало семечками: он погиб

Тело мужчины обнаружили в складском помещении для хранения семечек. Погибшим оказался подсобный рабочий предприятия 1970 года рождения.

В поселке Яблонец Житомирской области подсобный рабочий местного хлебоприемного предприятия погиб, утонув в семечках. Об этом сообщают Вести во вторник, 5 ноября.

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Мужчина был обнаружен засыпанным в складском помещении для хранения семян подсолнечника еще 1 ноября.

Госслужба по вопросам труда сообщила, что погибшим оказался гражданин Николай Марченко 1970 года рождения.

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Напомним, что ранее в селе Кинашев Галичского района Ивано-Франковской области на территории элеватора для хранения кукурузы погибли два сотрудника предприятия Агро-Вита. Они упали в резервуар с кукурузой.

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