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На Житомирщине мужчину засыпало семечками: он погиб

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Тело мужчины обнаружили в складском помещении для хранения семечек. Погибшим оказался подсобный рабочий предприятия 1970 года рождения.
Житель Житомирской области утонул в семечках
Житель Житомирской области утонул в семечках
Корреспондент.net

В поселке Яблонец Житомирской области подсобный рабочий местного хлебоприемного предприятия погиб, утонув в семечках. Об этом сообщают Вести во вторник, 5 ноября.

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Мужчина был обнаружен засыпанным в складском помещении для хранения семян подсолнечника еще 1 ноября.

Госслужба по вопросам труда сообщила, что погибшим оказался гражданин Николай Марченко 1970 года рождения.

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Напомним, что ранее в селе Кинашев Галичского района Ивано-Франковской области на территории элеватора для хранения кукурузы погибли два сотрудника предприятия Агро-Вита. Они упали в резервуар с кукурузой.

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Теги: смерть, Житомирская область, несчастный случай, погибшие
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