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Львовские таможенники конфисковали холодильник с 13 живыми питонами

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Водитель рассказал, что его попросили перевезти холодильник, а о змеях он ничего не знал.
Львовские таможенники конфисковали холодильник с 13 живыми питонами
© скриншот из видео
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  • Питонов незаконно пытались перевезти через границу
Львовские таможенники конфисковали холодильник с 13 живыми питонами
Питонов незаконно пытались перевезти через границу
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Сотрудники Львовской таможни конфисковали холодильник с 13 живыми питонами, которых пытались перевезти через границу.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни в фейсбуке.

“Сегодня в пункт пропуска “Краковец - Корчева“ из Польши на автомобиле “Mercedes-Sprinter“ прибыл 27-летний житель Черновицкой области. Формой прохождения таможенного контроля он выбрал полосу «зеленый коридор». Однако, во время таможенного контроля микроавтобуса в багажном отделении таможенники увидели холодильник, в котором в коробке и шести мешках находилось 13 живых змей“, - говорится в сообщении.

Водитель рассказал, что его попросили перевезти холодильник, а о змеях он ничего не знал.

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Учитывая опасный способ перевозки, некоторые пресмыкающиеся находились в критическом состоянии. Их изъяли и передали на хранение в зоопарк.

В отношении гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст.471 Таможенного кодекса. Дело направят в суд.

Как сообщалось 4 ноября в Греции задержали грузовик с 80 нелегалами.

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Теги: таможня, контрабанда, змеи, питоны, животные
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