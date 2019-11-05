Президент наградил орденами и медалями 46 военных, 19 – посмертно

Военнослужащих удостоили наградами за оборону страны.

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Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 46 военнослужащих, 19 из них – посмертно. Соответствующий указ №804/2019 опубликован на сайте главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, - отмечается в документе.

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Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого, “За мужество“ и медалями “За воинскую службу Украине“, “Защитнику Отечества“.

Всего государственными наградами отмечены 46 военнослужащих, 19 из них - посмертно.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний получил награду в США. Американский религиозный орден отметил Епифания авторитетной наградой за права человека.

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