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Президент наградил орденами и медалями 46 военных, 19 – посмертно

Комментариев: 1
Военнослужащих удостоили наградами за оборону страны.
Президент наградил орденами и медалями 46 военных
Президент наградил орденами и медалями 46 военных
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 46 военнослужащих, 19 из них – посмертно. Соответствующий указ №804/2019 опубликован на сайте главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, - отмечается в документе.

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Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого, “За мужество“ и медалями “За воинскую службу Украине“, “Защитнику Отечества“.

Всего государственными наградами отмечены 46 военнослужащих, 19 из них - посмертно.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний получил награду в США. Американский религиозный орден отметил Епифания авторитетной наградой за права человека.

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Теги: орден, медаль, президент, Зеленский
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Комментариев (1)
Boxerogos    05.11.2019, 16:51
Оценка:  +1
Boxerogos
За оборону страны?Правда?Ух ты!А кто наступал на страну?Может за"окопную войну",которая почти 5 лет длится?
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