Газпром должен Нафтогазу $22 млрд - Коболев

Коболев заявил, что Газпром должен Нафтогазу 22 млрд долларов, поэтому предложение российской стороны "обнулить взаимные претензии" неудовлетворительно.

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что Газпром должен Нафтогазу 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября.

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"Российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого - 22 миллиарда долларов - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?" - написал Коболев.

Ранее Песков заявил, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии.