По убийству 5-летнего Кирилла Тлявова объявлено подозрение 4 лицам

Но лишь одного из подозреваемых обвиняют непосредственно в убийстве.

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Во вторник, 5 ноября, объявлено подозрение четырем лицам в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб от пули полицейского в начале июня. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга.

В убийстве Кирилла Тлявова объявлено подозрение 4 лицам. Лишь одному из правоохранителей объявлено ​​подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Все подозрения объявлены сегодня. Еще несколько следственных действий и мы объявим о завершении судебного расследования, - заявил директор ГБР.

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При этом правоохранителям так и не удалось найти ключевую улику по делу – оружие, из которого была отстреляна пуля, смертельно ранившая 5-летнего Кирилла. По словам Романа Трубы, отсутствие орудия убийства не влияет на результаты расследования.

Допросы, результаты всех экспертиз доказывают, что ребенок был убит пулей ... и сделал это инспектор полиции, - пояснил Труба.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские в состоянии алкогольного опьянения во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и ранили в голову 5-летнего Кирилла Тлявова, который гулял неподалеку. 3 июня мальчик умер в киевской больнице.

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