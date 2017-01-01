“Слуга народа” не будет наказывать Тищенко за переписку с Джокером

Нардеп Тищенко не будет наказан партией.

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Пропрезидентская партия “Слуга народа” не будет наказывать нардепа Николая Тищенко за скандальную переписку с пранкером Джокером.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на комментарий главы фракции Давида Арахамии.

В первую очередь много вопросов относительно аутентичности этой переписки. Возможно, что часть переписки реальна, а часть, возможно, добавили уже позже. Полуправда такая. Дело в том, что не так давно Тищенко сам сообщил фракции, что общается с “Генпрокурором“, и что состоит с ним в долгой переписке. Это было уже после ситуации с перепиской депутата Яременко. Но больше никто из депутатов о пранкере-прокуроре не рассказывал, - рассказал Арахамия.

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Кроме того, Арахамия признался, что на него также выходил Джокер. Он предложил продать переписки со “слугами” за два биткоина. Между тем, “сделка” так и не состоялась, и Арахамия аргументировал, почему.

Правда мой собеседник не смог доказать, что он и есть настоящий Джокер. Наказывать Николая Тищенко не за что. В чем его вина? В том, что он переписывался в Вотсап с каким-то додиком? Да и каких-то крамольных фактов в этой переписке нет. Он не знает, были ли действительно деньги (речь идет о выплате доплат в конвертах, - ред.), пытается нащупать информацию. К чему он спрашивал про смену тактики выплат - тоже неясно. Николай может в переписке нарушать причинно-следственные связи. В течение месяца каждый день пишут о расколах в партии, скандалах. Стоит цель развалить коалицию, и все началось с наших заявлениях о законах про деофшорищацию и деолигархизацию. Чем ближе к голосованию, тем больше будет вони. Кому это выгодно - понятно и так. А искать мы этого Джокера не будем, поскольку в этом нет никакого смысла, - добавил Арахамия.

Напомним, обнародована переписка пранкера Джокера с нардепом Тищенко. Подлинность переписки официально не подтверждена.

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