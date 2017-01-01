Некачественные бронежилеты для ВСУ: Объявлено подозрение 5 чиновникам

Речь идет о топовых чиновниках армии, отвечающих за закупку вещевого имущества.

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В деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ объявлены подозрения пятерым армейским топ-чиновникам ВСУ, которые “были и есть ответственными“ за прием и контроль качества вещевого имущества. Об этом на брифинге заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Как рассказал директор, следствие выяснило, что по предварительному сговору чиновники закупили не просто некачественное имущество для ВСУ, но закупили его еще и по завышенным ценам.

Речь идет о бронежилетах первого-четвертого класса защиты, которые простреливаются… Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также четырем высоким должностным лицам главного управления ВСУ - это заместители управлений и начальник отдела, - сказал Труба.

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По данным следствия, более 70% (79 из 110 единиц) закупленных бронежилетов простреливаются оружием, от которого они должны защищать.

Напомним, ГБР опубликовало разговоры чиновников, закупавших некачественные бронежилеты. Видео опубликовано в рамках досудебного расследования.

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