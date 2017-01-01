Убийство школьницы под Одессой: Подозреваемого взяли под стражу

Суд арестовал на два месяца 15-летнего парня, которого подозревают в убийстве несовершеннолетней в Одессе.

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Коминтерновский районный суд Одессы избрал 15-летнему парню, которого подозревают в убийстве несовершеннолетней, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без альтернативы в виде залога. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В полиции напомнили, что жертвой злоумышленника стала его 14-летняя знакомая.

Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Следствие продолжается.

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Также по информации СМИ, в Одессе четверо подростков сбежали из приюта, чтобы попасть на похороны убитой в пригороде школьницы Дарьи Дробот. Как отмечается, якобы одна из сбежавших девочек дружила с погибшей. Пока неизвестно, возвращены ли четверо подростков обратно в центр реабилитации.

Напомним, под Одессой 9-классник убил девочку. Погибшая девочка и подозреваемый учились в одной школе. Специалисты проверят работу школьного психолога и проанализируют ситуацию в классе.

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