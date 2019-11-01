Половина иностранцев, работающих в Венгрии – украинцы

С начала года разрешения на работу в этой стране получили 26 тыс. граждан Украины.

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Среди иностранных граждан из-за пределов ЕС, получивших официальное разрешение на работу в Венгрии, большинство составляют украинцы. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на венгерские СМИ.

Согласно приведенным данным, с начала года по конец сентября венгерские власти выдали иностранцам 43 881 разрешений на работу, из них около 26 тысяч было выдано гражданам Украины.

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За украинцами с большим отставанием идут сербы (6199), китайцы (2965), вьетнамцы (2778) и граждане Индии (1806).

Отмечается, что национальная структура иностранцев, получающих разрешения на работу в Венгрии не претерпела заметных изменений в последние годы, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом.

Напомним, украинцы на первом месте в ЕС по количеству выданных ВНЖ. Каждый шестой вид на жительство в ЕС получает украинец.

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