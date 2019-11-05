В Калуше открыли мемориальную доску в честь капитана СС

Мемориальную доску в городе открыли в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галичина Дмитрия Палиива.

В городе Калуш Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску в честь капитана из дивизии CC Галичина. Об этом сообщил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский во вторник, 5 ноября.

"В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галиция Дмытра Палиива", - написал Долинский.

Он также обнародовал архивное фото Палиива в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера.

Отметим, что 19 мая 2011 года с разрешения Львовского городского совета и мэра была установлена памятная табличка в честь Дмитрия Палиива на доме по улице Винниченко, в котором Дмитрий Палиив прожил несколько лет.

Напомним, символика дивизии СС Галичины разрешена в Украине, так как не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

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