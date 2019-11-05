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В Калуше открыли мемориальную доску в честь капитана СС

Комментариев: 4
Мемориальную доску в городе открыли в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галичина Дмитрия Палиива.
Мемориальная доска Палииву
Мемориальная доска Палииву
facebook.com/eduard.dolinsky

В городе Калуш Ивано-Франковской области открыли мемориальную доску в честь капитана из дивизии CC Галичина. Об этом сообщил в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский во вторник, 5 ноября.

"В Калуше торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС Галиция Дмытра Палиива", - написал Долинский.

 facebook.com/eduard.dolinsky
 

Он также обнародовал архивное фото Палиива в нацистской форме рядом с трибуной и скульптурой Гитлера.

 facebook.com/eduard.dolinsky
 

Отметим, что 19 мая 2011 года с разрешения Львовского городского совета и мэра была установлена памятная табличка в честь Дмитрия Палиива на доме по улице Винниченко, в котором Дмитрий Палиив прожил несколько лет.

Напомним, символика дивизии СС Галичины разрешена в Украине, так как не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

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Теги: СС Галичина, Калуш, мемориал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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MNI1957    05.11.2019, 18:49
Оценка:  0
MNI1957
почему,вся Украина должна терпеть это конченное кодло?власть есть?
MNI1957    05.11.2019, 18:45
Оценка:  0
MNI1957
кодло галицайское показывает своё гнилое нутро.отдать их в аренду польше,как путлер сибирь
Russian-Troll    05.11.2019, 18:45
Оценка:  +1
Russian-Troll
Ну вот же, вот же, а вы: мы не укрофашики
Ira0956    05.11.2019, 18:39
Оценка:  +1
Ira0956
Говорите, на украине фашизма нет?
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