Зеленский поручил Минобороны создать военную полицию

Также президент потребовал до конца года создать в Украине НАТОвскую систему руководства обороной.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны создать Военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Такое поручение президент дал министру обороны Андрею Загороднюку во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством. Кроме создания военной полиции Зеленский поставил перед оборонным ведомством задачу до 31 декабря текущего года внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО.

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Также Президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы “Е-ветеран“.

Напомним, президент наградил орденами и медалями 46 военных. Из-них 19 были удостоены наград посмертно.

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