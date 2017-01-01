Справки через смартфон: Президент потребовал срочно запустить систему

Также президент хочет, чтоб пенсии назначались при достижении пенсионного возраста автоматически, а не после обращения самого пенсионера.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству социальной политики до конца 2019 запустить в работу сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Поручение министру социальной политики Юлии Соколовской глава государства дал во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров, состоявшейся в Офисе Президента. Также Зеленский распорядился ввести механизм автоматического назначения пенсий при достижении пенсионного возраста, т.е. без обращения самого пенсионера.

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Кроме того, Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы в 31 января 2020 Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля обеспечило создание и функционирования Единой государственной информационной системы трансплантации.

Президент также поставил задачу министру образования и науки Анне Новосад. В частности, до конца года должна быть сформирована законодательная основа для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечен полноценный запуск работы Национального фонда исследований.

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Кроме того, Глава государства считает необходимым, чтобы Министерство культуры, молодежи и спорта до конца года разработало законопроект об информационном пространстве Украины.

Напомним, Зеленский поручил Минобороны создать военную полицию. Также президент потребовал до конца года создать в Украине НАТОвскую систему руководства обороной.

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