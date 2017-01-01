Польские активисты осудили разрушение украинских памятников в Польше

Также они призвали польские власти не превращать польских украинцев в заложников внешней политики государства.

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3 ноября в польских селах Монастырь и Верхрата, где когда-то проживали украинцы, польские активисты и представители интеллигенции провели акцию, в ходе которой высказались против уничтожения украинских мест памяти на востоке Польши. Как сообщает издание “Наше слово“, акция на кладбищах была приурочена ко Дню всех святых.

Участники обратились к польской общественности с призывом против уничтожения украинских мест памяти и против агрессии в отношении украинцев. В своем обращении они подчеркнули, что стоят возле украинских могил, которые были разрушены и осквернены в предыдущие годы руками польских националистов и до сих пор не восстановлены.

Наше присутствие на обоих этих кладбищах - символическое. Именно здесь, три года назад, в октябре 2016 года, мы публично прочитали “Призыв с Верхрата“ - обращение, подписанное десятками представителей польской интеллигенции, художников, общественных активистов. Это был голос протеста против уничтожения украинских мест памяти и против агрессии в отношении украинцев, которое распространялось в Польше, - говорится в обращении.

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Польские активисты отметили, что рост числа антиукраинских провокаций начался в 2014 году, когда на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе Польшу захлестнула кремлевская антиукраинская пропаганда.

Также участники акции указали на то, что многие разрушенные вандалами украинские памятники, так и не были восстановлены, хотя с момента их осквернения прошло 4-5 лет.

В то же время мы наблюдаем опасное развитие ситуации в политическом измерении: вопрос украинских могил и памятников, разрушенных в Польше, вплетен в международные споры обоих государств. Тем самым польских граждан украинской национальности лишают права участвовать в дискуссии об их историческом наследии в статусе партнеров, их делают заложниками польской внешней политики, - подчеркивают авторы обращения.

Напомним, Украина разрешила Польше проводить поисково-эксгумационные работы. Но с условием, что Польша может быть лишь заказчиком работ, а непосредственный исполнитель должен быть украинским.

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