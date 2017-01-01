На Донбассе резко сократилось количество обстрелов

Обстрелы были зафиксированы неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.

На Донбассе с начала суток зафиксировано три обстрела facebook.com/pressjfo.news

С начала вторника, 5 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали всего три обстрела. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.

Сегодня также сообщалось, что сепаратисты ранили подростка в Золотом-5 на неподконтрольной территории Донбасса.

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