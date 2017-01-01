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Дубинский заявил в САП на двоих однопартийцев

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Два депутата от партии Слуга народа якобы обращались к Дубинскому с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ПроЗорро.
Александр Дубинский давал показания в НАБУ и САП
Александр Дубинский давал показания в НАБУ и САП
facebook.com/nashlive.ua

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский сообщил Специализированной антикоррупционной прокуратуре о фактах обращения к нему двух коллег из фракции "с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ProZorro. Об этом он сказал журналистам во вторник, 5 ноября, перед зданием САП, передает Интерфакс-Украина.

"Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, что ко мне обращались два депутата от партии Слуга народа Заблоцкий (Марьян - ред.) и Мовчан (Алексей - ред.) требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок ПроЗорро. Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую", - сказал он.

Дубинский отметил, что заявление у него принял лично руководитель САП Назар Холодницкий. Нардеп во вторник давал показания в НАБУ и САП.

Депутат также сообщил, что обратился к САП с требованием проверить факты, действительно ли происходила переписка его коллеги по фракции Николая Тищенко из пранкера, который выдавал себя за генерального прокурора Руслана Рябошапку.

"Если господин Тищенко действительно осуществлял такую переписку и общался с воображаемым генеральным прокурором Рябошапкой, и у него есть факты какой-то незаконной деятельности в партии "Слуга народа", то он (Тищенко – ред.) должен был ответить на вопросы, которые ставятся в связи с этой перепиской", - отметил он.

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Ранее Холодницкий заявлял, что члены финансового комитета Верховной Рады должны прийти на допрос по делу о возможном взяточничестве.

 

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Теги: коррупция, Слуга народа, ProZorro, САП, Александр Дубинский
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Источник: korrespondent.net

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