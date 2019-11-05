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Зеленский дал задания по ликвидации коррупции

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Глава государства требует до конца года ликвидировать коррупцию в сфере градостроительства и перевести админуслуги в электронный формат.
Зеленский встретился с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров
Зеленский встретился с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 ноября, поставил перед министром развития общин и территорий Аленой Бабак задачу до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Об этом Зеленский говорил на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров в Офисе Президента.

Так, Глава государства отметил необходимость перевести предоставления административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также, по его словам, нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации.

Кроме того, Президент Украины поставил задачи министру юстиции Украины Денису Малюське. Среди них - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Также Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров к 31 декабря 2019 должен обеспечить внедрение первого этапа проекта е-Малятко.

Гончарук: Коррупция на самом высоком уровне уже отсутствует

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил поднять Украину в Doing Business и начать подготовку к масштабной приватизации и введения рынка земли.

 

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Теги: коррупция, строительство, Кабмин Украины, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nelci    05.11.2019, 21:16
Оценка:  -1
nelci
Ну наконец то!
А то все говорили балакали!
Путин_xyйло    05.11.2019, 21:45
Оценка:  0
Путин_xyйло
Зеленский: - Коррупция, стой! раз, два.
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