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Только три области подключены к отоплению на 100%

Комментариев: 1
100% объектов социальной сферы отапливается в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.
На все 100% подключены только три области
На все 100% подключены только три области
pixabay.com
По состоянию на 5 ноября в Украине к отоплению на 100% подключены объекты жилого и социального фондов в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий. 
 
В целом к отоплению по всей территории Украины подключены 88,9% объектов жилого фонда и 92,8 – социального. 
 
«Кроме того, 100% объектов социальной сферы отапливается в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях. 100% жилых домов подключены к отоплению в Черниговской области, свыше 99% – в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Ривненской и Сумской областях», – отметили в Минрегионе.Ранее премьер рассказал, кого винить в случае проблем с отоплением.
 
Напомним, Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре и области.

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Теги: газ, отопление, отопительный сезон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alexsy    05.11.2019, 21:28
Оценка:  0
Alexsy
На улице +18 зачем отопление?
Деньги нужно отмыватть?
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