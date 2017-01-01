В Раду внесли доработанный проект госбюджета-2020

Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Кабинет министров во вторник, 5 ноября, передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

"Финансирования общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502,4 млн грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутренних - 231 127,4 гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 67,5 процента", - говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что в специальный фонд госбюджета предполагается привлечь средства от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций в размере 22 662,0 млн гривен.

"Использование этих средств будет отражено в специальном фонде государственного бюджета в разрезе главных распорядителей - получателей таких кредитов. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282 136,9 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 120 274,6 млн грн, государственного внутреннего долга - 161 862,3 млн гривен", - говорится в документе.

Отмечается также, что объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2020 год прогнозируется в объеме 141 473,1 млн гривен.

Напомним, сегодня Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру.

Также сообщалось, что проект Госбюджета-2020 будет изменен ко второму чтению. Существенные изменения произойдут из-за нового макропрогноза и новой законодательной базы.

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