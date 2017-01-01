Тищенко через фирмы сестры выиграл госзакупок на 15 млн
Родная сестра народного депутата от “Слуги народа“ Николая Тищенко Юлия Тищенко фигурирует как учредитель или соучредитель компаний, которые выиграли государственных закупок на общую сумму около 15 млн грн, пишет Обозреватель.
В распоряжении издания оказались документы, подтверждающие указанную информацию (чтобы посмотреть документы, доскролльте до конца новости).
В частности, согласно данным на сайте youcontrol.com.ua, Юлия Тищенко является основателем и бенефециаром частного предприятия “Экспресс-К“, которое в течение 2016-2017 годов выиграло 13 конкурсов на закупки от коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева “на общую сумму 11 639 283 гривны, свидетельствуют данные портала clarity-project.info.
При этом, компания Юлии Тищенко получала подряды от указанного КП по переговорной процедуре, а не по результатам тендера. Для этого, возможно, по предварительной договоренности, сумму в 1,5 млн, которую должны выставлять на торги в Prozorro, снижали примерно на тысячу гривень.
Также Тищенко является соучредителем ООО “Трансмистопроект“, которое выиграло госзакупок от коммунальных предприятий “Центр организации дорожного движения“ и “Киевзеленстрой“ на общую сумму 3 163 464 гривен. Другая совладелица фирмы – Чернобай Ирина, которая является гражданской женой Максима Калинина, директора вышеупомянутого КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева“.
Калинин через свою гражданскую жену Ирину Чернобай, а Николай Тищенко через свою родную сестру и ее мужа Германа Блинова в течение 2015-2018 годов организовали ряд предприятий для выполнения различных строительных и проектных работ, заказчиком которых было КП “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева".
Калинин, занимая должность директора КП “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева“, по предварительному сговору через аффилированные компании на родных лиц предоставил преимущества при закупках фирмам Комарницкого и Тищенко. А Спасибко был куратором этого коммунального предприятия – согласовывал и подписывал все согласительные документы по объемам работ и их финансирования. Все это происходило с ведома Вадима Столара – близкого друга Кличко.
Участие частных компаний в закупках КП “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева“ согласовывалась исключительно с согласия директора Максима Калинина, а также Александра Спасибка – заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.
Как известно, Спасибко и Комарницкий – очень близкие друзья. Комарницкий считается “смотрящим“ по Киеву – второй звеном после Вадима Столара.
На сегодня компании, в которых фигурирует родная сестра народного депутата Николая Тищенко имеет множество уголовных дел о хищении государственных средств по предварительному сговору с должностными лицами КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева“, а данные об этом есть в едином реестре судебных решений.