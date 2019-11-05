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В Запорожье накрыли сеть борделей

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Стоимость сексуальных "услуг" в борделях, маскировавшихся под клубы для мужчин, достигала 100 долларов в час. Были задержаны организатор, администраторы и бухгалтер.
На месте застали 26 проституток
На месте застали 26 проституток
npu.gov.ua

В Запорожье правоохранители разоблачили публичные дома, которые маскировались под стриптиз-клубы и "клубы для мужчин". Во время обысков в них обнаружили 26 проституток. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что стоимость сексуальных услуг в борделе колебалась от 1600 до 2500 гривен в час.

Правоохранители провели в борделях и по адресам проживания фигурантов семь обысков, во время которых изъяли вещественные доказательства.

"В частности - черновые записи, копии документов проституток, финансовые отчеты, оружие и компьютерную технику. Кроме того, изъяты средства в сумме 55 тысяч гривен, 3,3 тысячи долларов США и 350 евро. На момент проведения мероприятий в борделях работали 26 проституток", - сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье о сутенерстве или вовлечение лица в занятие проституцией.

Также были задержаны четыре фигуранта: организатор, двое администраторов и бухгалтер. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

 

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье накрыли сеть борделей

Напомним, на прошлой неделе в Киеве полицейские "накрыли" сеть борделей. Организовала развратный бизнес 22-летняя девушка из Харьковской области, которая брала половину стоимости услуг подопечных проституток.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали полсотни проституток, восемь администраторов и шесть операторов, которые принимали звонки на рекламные номера и осуществляли переписку с потенциальными клиентами.

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Теги: Запорожье, видео, фото, проститутки, бордель, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    05.11.2019, 22:28
Оценка:  +1
Ukraineslava
И не узнает она больше какой у парня был КОНЕЦ....
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