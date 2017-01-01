В Харькове расстреляли мужчину

Вечером 5 ноября возле спортклуба на улице Валентиновская произошел конфликт, который перерос в стрельбу.



В Харькове произошла стрельба, в результате один человек получил пулевое ранение в живот и доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Стрельба произошла 5 ноября около 19:00 на улице Валентиновская. Мужчину с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу.

По словам очевидцев, у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi. С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

Позже полиция установила личность подрывника. Им оказался 47-летний житель города Горловка, ранее судимый за умышленное убийство. По месту его жительства обнаружили крупный арсенал оружия.

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