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Зеленский назначил советником американского юриста

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Внештатным советником украинского президента стал американский юрист Эндрю Роман Мак.
Зеленский назначил себе нового советника
Зеленский назначил себе нового советника
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником (по согласию) руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака. Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.
 
Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.
 
Он имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США.
 
Эндрю Роман Мак имеет свидетельство адвоката в Украине и США. Член Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.
 
Юридическая фирма Asters была основана в 1995 году под названием Шевченко, Дидковский и партнеры и в результате ребрендинга в 2008 году переименована в Asters.
 
В 2010 году издание Kyiv Post назвало Эндрю Романа Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев в Украине.

Кличко уволил известного музыканта с поста своего советника

Напомним, в сентябре Зеленский уволил трех советников – Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова.

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Теги: юрист, советник, советник президента, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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