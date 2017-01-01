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Харьковчанин прострелил ногу сестре: они не поделили имущество

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Женщину госпитализировали, ее состояние удовлетворительное. Мужчина задержан, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
В Харькове мужчина прострелил ногу сестре вследствие ссоры из-за раздела имущества
В Харькове мужчина прострелил ногу сестре вследствие ссоры из-за раздела имущества
Корреспондент.net

В Харькове мужчина травматическим пистолетом прострелил ногу своей сестре. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в среду, 6 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Родниковой в результате семейной ссоры из-за дележа имущества.

Потерпевшую отвезли в больницу, состояние 48-летней женщины на данный момент удовлетворительное. А 55-летнего мужчину задержали правоохранители для выяснения обстоятельств инцидента.

Следствие продолжается, а событие уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Харькове расстреляли мужчину. Вечером 5 ноября возле спортклуба на улице Валентиновская произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

Также сообщалось, что под Харьковом мужчину ранили во время сбора грибов. Мужчина получил огнестрельные ранения головы в височной области, брюшной полости и грудной клетки.

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Теги: Харьков, стрельба, полиция, родственники
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Источник: korrespondent.net

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