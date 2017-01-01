В Запорожье маршрутка сбила подростка и не остановилась

Пострадавший переходил дорогу на пешеходном переходе. Водителя вскоре задержала полиция, а 14-летнему парню вызвали скорую.

На пешеходном переходе в Запорожье водитель маршрутки сбил 14-летнего парня и поехал дальше. Об этом сообщает Акцент в среду, 6 ноября.

Подростка отбросило в сторону, но он смог подняться, а вскоре прохожие вызвали ему скорую.

Виновник ДТП поехал дальше, а очевидцы сообщили об аварии полиции. Патрульные задержали водителя маршрутки на соседней улице. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что несколько человек переходят дорогу, а маршрутка наезжает на подростка.

Ранее стало известно, что в Днепре на улице Овражной произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника Volkswagen. Пострадали семь человек.

А в Беляевском районе Одесской области в результате ДТП погибли два человека и еще трое пострадали. Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

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