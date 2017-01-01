Итоги 5 ноября: бюджет в цифрах и указания Зеленского

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Раду внесли доработанный проект госбюджета-2020; Зеленский дал задания по ликвидации коррупции: news.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина и Польша определили направления сотрудничества

Во Львове во вторник, 5 ноября, состоялось заседание Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша в формате встречи сопредседателей.

Сообщается, что особое внимание собеседники уделили вопросам почтения общей исторической памяти, положительно оценив прогресс в реализации соответствующих договоренностей, достигнутых на уровне глав государств. Игорь Жовква выразил надежду, что одним из результатов перезагрузки украинского-польского диалога будет должное упорядочения мест украинской памяти на территории Польши.

Зеленский назначил советником американского юриста

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником (по согласию) руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.

Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

В Раду внесли доработанный проект госбюджета-2020

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год. В проекте закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру. На следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн.

Кабинет министров прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар.

Доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2020 год передали в Верховную Раду.

Зеленский дал задания по ликвидации коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 ноября, поставил перед министром развития общин и территорий Аленой Бабак задачу до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

Так, Глава государства отметил необходимость перевести предоставления административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также, по его словам, нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации.

На Донбассе резко сократилось количество обстрелов

С начала вторника, 5 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали всего три обстрела.

Так, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

“В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет“, - говорится в сообщении.

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