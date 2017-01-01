Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ООС: боевики дольше получаса обстреливали Крымское

Комментариев: 0
За прошлые сутки сепаратисты обстреляли украинские позиции семь раз, а с начала нынешних суток они устроили 35-минутный обстрел Крымского. Потерь среди бойцов ВСУ нет.
Сепаратисты 35 минут обстреливали Крымское: потерь у ВСУ нет
Сепаратисты 35 минут обстреливали Крымское: потерь у ВСУ нет
politinfo.com.ua

Сепаратисты с начала нынешних суток 35 минут обстреливали Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в среду, 6 ноября.

Читай также: Сутки в ООС: 20 обстрелов, ВСУ без потерь

За минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрела:

  • дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читай также: На Донбассе из-за мощного обстрела школу эвакуировали в бомбоубежище

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты осуществили три обстрела:

  • у Орехова - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Хутора Свободного - из АГСов;
  • неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

За минувшие сутки и с начала нынешних потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, на Донбассе резко сократилось количество обстрелов. Обстрелы были зафиксированы неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь