Сутки в ООС: боевики дольше получаса обстреливали Крымское
Сепаратисты с начала нынешних суток 35 минут обстреливали Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в среду, 6 ноября.
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За минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрела:
- дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты осуществили три обстрела:
- у Орехова - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Хутора Свободного - из АГСов;
- неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
За минувшие сутки и с начала нынешних потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Напомним, на Донбассе резко сократилось количество обстрелов. Обстрелы были зафиксированы неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.
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