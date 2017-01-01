Сутки в ООС: боевики дольше получаса обстреливали Крымское

За прошлые сутки сепаратисты обстреляли украинские позиции семь раз, а с начала нынешних суток они устроили 35-минутный обстрел Крымского. Потерь среди бойцов ВСУ нет.

Сепаратисты 35 минут обстреливали Крымское: потерь у ВСУ нет politinfo.com.ua

Сепаратисты с начала нынешних суток 35 минут обстреливали Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в среду, 6 ноября.

Читай также: Сутки в ООС: 20 обстрелов, ВСУ без потерь

За минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрела:

дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читай также: На Донбассе из-за мощного обстрела школу эвакуировали в бомбоубежище

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты осуществили три обстрела:

у Орехова - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Хутора Свободного - из АГСов;

неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

За минувшие сутки и с начала нынешних потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, на Донбассе резко сократилось количество обстрелов. Обстрелы были зафиксированы неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram