В Бюджете-2020 нет денег на "страну в смартфоне"

Михаил Федоров заявил, что в новом проекте бюджета заложены только 30 млн грн на цифровые проекты, которые уже начали работу.

В Госбюджете не заложены деньги на проект "Страна в смартфоне" УП

В проекте Госбюджета на 2020 год не заложены деньги на реализацию инициативы "страна в смартфоне". Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в среду, 6 ноября.

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По его словам, деньги не выделены ни на приложение, ни на сайт или оцифровку приоритетных услуг, ни на обучение цифровым навыкам и тому подобное. Есть определенные средства на поддержку уже существующих проектов.

Есть 30,8 миллиона гривен на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше, - отметил Федоров.

При этом министр отметил, что все равно планирует работать с ограниченными ресурсами.

Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь, влияние на увеличение бюджета на 2021 год, - отметил Федоров.

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Напомним, в Раду внесли доработанный проект госбюджета-2020. Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

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