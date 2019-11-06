Есть договоренность о возврате захваченных Россией кораблей – Полозов

Как только россияне убедятся в плавучести поврежденных при нападении кораблей, их вернут Украине.

Читай также: Россия назвала условие возврата захваченных украинских кораблей

Принципиальная договоренность о возвращении Украине захваченных Россией в ноябре 2018 года военных кораблей достигнута. Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире Радио Свобода.

По моей информации, принципиальная договоренность об этом была достигнута, вопрос был в технической части, поскольку корабли не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер “Бердянск“ пострадал в результате обстрела, и у техников пограничной службы были вопросы по плавучести этих судов, они боялись, что просто не смогут их физически передать, - рассказал адвокат.

Читай также: НАТО осуждает агрессию РФ в Черном море

Полозов добавил, что, насколько ему известно, на захваченных кораблях осуществлялся определенный комплекс ремонтных работ.

Я думаю, что как только будет достигнуто удовлетворительное состояние их плавучести, чтобы их можно было передать – их, скорее всего, передадут, - отметил он.

Читай также: РФ скоро вернет захваченные корабли

По словам Полозова, с украинской стороны вопрос возвращения захваченных россиянами кораблей курирует помощник Президента Андрей Ермак, с российской – вице-премьер Дмитрий Козак.

Напомним, МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли. Украинские дипломаты ждут, когда Россия укажет время и место их возвращения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.