Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Есть договоренность о возврате захваченных Россией кораблей – Полозов

Комментариев: 2
Как только россияне убедятся в плавучести поврежденных при нападении кораблей, их вернут Украине.
Адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов
Адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов
Facebook Николая Полозова

Читай также: Россия назвала условие возврата захваченных украинских кораблей

Принципиальная договоренность о возвращении Украине захваченных Россией в ноябре 2018 года военных кораблей достигнута. Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире Радио Свобода.

По моей информации, принципиальная договоренность об этом была достигнута, вопрос был в технической части, поскольку корабли не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер “Бердянск“ пострадал в результате обстрела, и у техников пограничной службы были вопросы по плавучести этих судов, они боялись, что просто не смогут их физически передать, - рассказал адвокат.

Читай также: НАТО осуждает агрессию РФ в Черном море

Полозов добавил, что, насколько ему известно, на захваченных кораблях осуществлялся определенный комплекс ремонтных работ.

Я думаю, что как только будет достигнуто удовлетворительное состояние их плавучести, чтобы их можно было передать – их, скорее всего, передадут, - отметил он.

Читай также: РФ скоро вернет захваченные корабли

По словам Полозова, с украинской стороны вопрос возвращения захваченных россиянами кораблей курирует помощник Президента Андрей Ермак, с российской – вице-премьер Дмитрий Козак.

Напомним, МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли. Украинские дипломаты ждут, когда Россия укажет время и место их возвращения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Россия, Полозов, атака в Керчи, корабли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
BROKER666    06.11.2019, 09:53
Оценка:  0
BROKER666
вшивые шдьондры, где срачь по-посту? томос мы не получили? никто его, особенно греки, не признали? наши моряки будут сидеть согласно ордынским законам? катера не вернут? какие ещё скрепы в вашей вате в голове?
Woodbrother    06.11.2019, 09:51
Оценка:  +1
Woodbrother
Корабли те все равно использовать будет нельзя. Их навечно выведут из строя.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь