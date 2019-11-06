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В ГПУ объяснили, почему сотни прокуроров отказались от переаттестации

Комментариев: 3
По мнению генпрокурора они испугались одного из ее этапов – проверки на добропорядочность.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
УНИАН

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Прокуроры, отказавшиеся проходить переаттестацию, испугались ее финального этапа – проверки на добропорядочность. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью LB.ua.

У многих прокуроров есть свои наставники, владельцы или кураторы, которые их направляют. И аттестация как раз может быть одним из инструментов, который поможет выявить контролируемых прокуроров и избавиться от них, - считает генпрокурор.

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Риск разоблачения для таких “карманных“ прокуроров и стал главной причиной того, что 218 человек вообще отказались проходить переаттестацию, из-за чего и были уволены из ГПУ.

Многие из них боятся проверки на добропорядочность - последнего этапа аттестации. Кое-кто решил, что устал и пошел, например, на пенсию. А большинство - просто не рискнули. При этом они вам скажут: “Мы не согласились, потому что это для нас унизительно. Мы - такие все правильные, компетентные, нам доверяет общество, защищали его от преступников, а нас зачем-то отправили на переаттестацию“, - рассказал Рябошапка.

Напоминаем, ГПУ уволила 218 прокуроров, отказавшихся от переаттестации. Кроме того, еще 288 прокуроров провалили первый этап переаттестации, или вовсе не явились на него.

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Теги: Рябошапка, ГПУ, прокуроры, переаттестация прокуроров
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Комментариев (3)
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Путин_xyйло    06.11.2019, 09:51
Оценка:  0
Путин_xyйло
Добропорядочный прокурор
Николай510    06.11.2019, 09:44
Оценка:  0
Николай510
В идеале их всех надо уволить, как паразитов от власти жулья, как позорных "птенцов одесского Кидалова", неужели в многомиллионной стране нет порядочных людей, способных быть именно народными прокурорами, а не жуликоватыми коррупционерами!
Путин_xyйло    06.11.2019, 09:49
Оценка:  0
Путин_xyйло
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