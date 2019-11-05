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Рябошапка анонсировал новые дела против нардепов

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Кроме этого, генпрокурор прокомментировал дело Дубневича.
Рябошапка анонсировал дела против нардепов
Рябошапка анонсировал дела против нардепов
Офис президента

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против действующих народных депутатов, а также прокомментировал дело нардепа Ярослава Дубневича.

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Об этом Рябошапка рассказал в интервью LB

Глава ГПУ заявил, что нардепу Дубневичу могут предъявить дополнительное подозрение в уголовном производстве по завладению госсредствами на сумму свыше 93 млн грн.

Сейчас есть одно производство, на котором концентрируем наши силы. Сейчас обратились с ним в парламент. Возможно, будет изменено подозрение или будет дополнительное подозрение, - увидим, - заявил Рябошапка.

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Он также анонсировал новые уголовные дела против действующих нардепов. В частности, генпрокурор рассказал, что сейчас активно изучают скандальную переписку “слуги народа” Медяника.

Напомним, Полякова хотят исключить из “Слуги народа” из-за Рябошапки. Нардеп заявил, что всему виной его инициатива.

 

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Теги: Рябошапка, Дубневич, Медяник, ГПУ
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