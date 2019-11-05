Рябошапка анонсировал новые дела против нардепов
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против действующих народных депутатов, а также прокомментировал дело нардепа Ярослава Дубневича.
Читай также: Дубинский заявил в САП на двоих однопартийцев
Об этом Рябошапка рассказал в интервью LB.
Глава ГПУ заявил, что нардепу Дубневичу могут предъявить дополнительное подозрение в уголовном производстве по завладению госсредствами на сумму свыше 93 млн грн.
Сейчас есть одно производство, на котором концентрируем наши силы. Сейчас обратились с ним в парламент. Возможно, будет изменено подозрение или будет дополнительное подозрение, - увидим, - заявил Рябошапка.
Читай также: ГБР открыло дело на Горбатюка за утрату материалов дела
Он также анонсировал новые уголовные дела против действующих нардепов. В частности, генпрокурор рассказал, что сейчас активно изучают скандальную переписку “слуги народа” Медяника.
Напомним, Полякова хотят исключить из “Слуги народа” из-за Рябошапки. Нардеп заявил, что всему виной его инициатива.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram