Рябошапка анонсировал новые дела против нардепов

Кроме этого, генпрокурор прокомментировал дело Дубневича.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против действующих народных депутатов, а также прокомментировал дело нардепа Ярослава Дубневича.

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Об этом Рябошапка рассказал в интервью LB.

Глава ГПУ заявил, что нардепу Дубневичу могут предъявить дополнительное подозрение в уголовном производстве по завладению госсредствами на сумму свыше 93 млн грн.

Сейчас есть одно производство, на котором концентрируем наши силы. Сейчас обратились с ним в парламент. Возможно, будет изменено подозрение или будет дополнительное подозрение, - увидим, - заявил Рябошапка.

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Он также анонсировал новые уголовные дела против действующих нардепов. В частности, генпрокурор рассказал, что сейчас активно изучают скандальную переписку “слуги народа” Медяника.

Напомним, Полякова хотят исключить из “Слуги народа” из-за Рябошапки. Нардеп заявил, что всему виной его инициатива.

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