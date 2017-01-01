Часть Кропивницкого осталась без отопления из-за аварии

Повреждение газопровода привело к отключению одной из городских котельных.

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В Кропивницком из-за повреждения газопровода без отопления остались 4 микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в среду, 5 ноября, после 17 часов в ходе земельных работ на территории одного из местных предприятий был поврежден газопровод. В результате аварии от газоснабжения была отключена юго-западная котельная КП “Теплоэнергетик“.

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Отмечается, что из-за отключения котельной без теплоснабжения временно остались 4 микрорайона Кропивницкого. В среду, 6 ноября, на газопроводе планируются ремонтно-восстановительные работы.

Напоминаем, только три области подключены к отоплению на 100%. Все объекты социальной сферы отапливаются в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.

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