В Киеве отменили несколько рейсов электричек из-за вандалов

Несколько утренних рейсов городской электрички не состоятся. Киевпастранс заявил об актах вандализма.

В Киеве отменили несколько электричек из-за вандалов Корреспондент.net

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Киевпастранс отменил несколько утренних рейсов столичных электричек из-за актов вандализма. Об этом сообщила пресс-служба Киевпасстранса в среду, 6 ноября.

В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, - сказано в сообщении.

Что именно произошло и насколько сильно поврежден транспорт, в Киевпастрансе не уточнили.

Напомним, Укрзализныця и Киевпастранс устроили публичную ссору в Фейсбук. Поводом стало повреждение вандалами пригородной электрички и воровство проводов.

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