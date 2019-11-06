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В Киеве отменили несколько рейсов электричек из-за вандалов

Комментариев: 1
Несколько утренних рейсов городской электрички не состоятся. Киевпастранс заявил об актах вандализма.
В Киеве отменили несколько электричек из-за вандалов
В Киеве отменили несколько электричек из-за вандалов
Корреспондент.net

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Киевпастранс отменил несколько утренних рейсов столичных электричек из-за актов вандализма. Об этом сообщила пресс-служба Киевпасстранса в среду, 6 ноября.

В утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, - сказано в сообщении.

Что именно произошло и насколько сильно поврежден транспорт, в Киевпастрансе не уточнили.

Напомним, Укрзализныця и Киевпастранс устроили публичную ссору в Фейсбук. Поводом стало повреждение вандалами пригородной электрички и воровство проводов.

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Теги: Киев, вандализм, вандалы, киевпастранс, электричка, киевская городская электричка
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Комментариев (1)
asfd0    06.11.2019, 10:36
Оценка:  0
asfd0
Та то не вандализм, то запукро-активисты против капитуляции эмоции выражали ))
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