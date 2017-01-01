Сегодня стартует второй этап переаттестации прокуроров ГПУ

Прокуроры пройдут проверку на общие способности и навыки.

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В среду, 6 ноября, стартует второй этап переаттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) – тестирование на общие способности и навыки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

К сдаче экзамена допущены 795 прокуроров, успешно прошедших первый этап – тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.

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Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает по 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый следующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при предоставлении правильного ответа на вопрос, следующее будет предложен с повышенным уровнем сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента.

Тестирование будет проходить на компьютерах, которые не подключены к сети Интернет. Рабочие места для тестирования будут избираться прокурорами, которые проходят тестирование, самостоятельно.

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Прокуроры, которые наберут нужное количество баллов, будут допущены к третьему этапу аттестации, который будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

Напомним, в ГПУ объяснили, почему сотни прокуроров отказались от переаттестации. По мнению генпрокурора, они испугались одного из ее этапов – проверки на добропорядочность.

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