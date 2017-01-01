Убийство 14-летней Дарьи Дробот: появились интересные детали
Убитая Дарья Дробот дружила в детьми Центра социально-психологической реабилитации. Дети из этого заведения самовольно сбежали и пришли на похороны девочки.
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Об этом сообщает РБК-Украина.
По предварительной информации, 15-летний подозреваемый в убийстве девочки дважды проходил реабилитацию в этом же центре. Именно он сблизил девочку с ее убийцей.
Друзья девочки говорят, что Дарья с Кириллом дружили. Он прекрасно к ней относился, несмотря на плохую славу. Между подростками ходили слухи, что парень злоупотребляет алкоголем и наркотиками.
Ведь она же была выше его ростом! Почему не сопротивлялась? Почему никто не слышал криков о помощи?, - рассказали друзья девочки.
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Также знакомые парня и убитой Дарьи рассказали, что Кирилл характеризуется неоднозначно. Между тем, к девочкам он всегда относился хорошо.
Никто не мог подумать, что он на такое способен. Знали, что он может подраться, знали, что летом он был два месяца под домашним арестом. Но к девушкам он относился хорошо, - добавили знакомые.
Напомним, под Одессой убили 14-летнюю девушку. О преступлении сообщила мать девочки.
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