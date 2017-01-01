Убийство 14-летней Дарьи Дробот: появились интересные детали

На похоронах убитой девочки произошел инцидент.

Убитая Дарья Дробот дружила в детьми Центра социально-психологической реабилитации. Дети из этого заведения самовольно сбежали и пришли на похороны девочки.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

По предварительной информации, 15-летний подозреваемый в убийстве девочки дважды проходил реабилитацию в этом же центре. Именно он сблизил девочку с ее убийцей.

Друзья девочки говорят, что Дарья с Кириллом дружили. Он прекрасно к ней относился, несмотря на плохую славу. Между подростками ходили слухи, что парень злоупотребляет алкоголем и наркотиками.

Ведь она же была выше его ростом! Почему не сопротивлялась? Почему никто не слышал криков о помощи?, - рассказали друзья девочки.

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Также знакомые парня и убитой Дарьи рассказали, что Кирилл характеризуется неоднозначно. Между тем, к девочкам он всегда относился хорошо.

Девочку похоронили instagram.com

Никто не мог подумать, что он на такое способен. Знали, что он может подраться, знали, что летом он был два месяца под домашним арестом. Но к девушкам он относился хорошо, - добавили знакомые.

Напомним, под Одессой убили 14-летнюю девушку. О преступлении сообщила мать девочки.

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