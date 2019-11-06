Кабмин решил сократить Госстат почти на 2 тысячи человек

Под сокращение попадут работники районных отделений Госстата.

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Кабинет министров принял решение сократить 1770 работников Государственной службы статистики Украины. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, сокращение коснется прежде всего работников районных подразделений Госкомстата из-за того, что их поддержка государством стала нецелесообразной.

Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной, - сообщил министр.

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Дубилет добавил, что часть функций районных подразделений передадут на областной уровень. Также правительство планирует оптимизировать и упростить форму представления предприятиями отчетности в Госстат.

Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место, - добавил Дубилет.

Напомним, Кабмин решил сократить штат всех районных государственных администраций более чем на 18 тысяч позиций. Это делается с целью повышения эффективности работы РГА.

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