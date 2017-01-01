В Херсоне задержан криминальный "авторитет"

Преступник подозревается в причастности угону автомобилей элитных марок.

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В Херсоне полиция задержала криминального авторитета по подозрению в угоне автомобилей элитных марок. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По данным полиции, событие произошло в первый день ноября.

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“Около полудня в “Единый центр 102“ полиции Херсонщины позвонила 33-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что ночью неизвестные злоумышленники незаконно завладели ее автомобилем “Range Rover“. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска установили группу лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались известные в местных криминальных кругах граждане во главе со “смотрящим“ на свободе за Херсоном авторитетом“, - сказано в сообщении.

Во время беседы с заявительницей следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции выяснила, что вечером 31 октября женщина заехала на парковочное место вблизи своего дома, поставила машину на сигнализацию и пошла домой. В полдень следующего дня оказалось, что автомобиль исчез.

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К расследованию и установлению личностей злоумышленников присоединились оперативники управления уголовного розыска. Благодаря принятым мерам полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали двух подозреваемых.

Как выяснилось, угонял автомобили непосредственно организатор группы со своим сообщником. Злоумышленники специализировались исключительно на автомобилях престижных марок. После незаконного завладения транспортное средство ставилось на отстой в один из гаражей в Днепровском районе. Через несколько дней угонщики связывались с владельцем автомобиля и договаривались о его возвращении за отдельную сумму денег.

Как рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, оперативники провели значительный объем работы и в результате установили, что к совершению преступления причастен гражданин, известный в криминальных кругах как “смотрящий“ на свободе за Херсоном.

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Вечером сотрудники управления уголовного розыска при поддержке бойцов роты полиции особого назначения задержали подозреваемых во время возвращения угнанного “Range Rover“. В настоящее время установлено, что незаконной деятельностью они занимаются уже не менее двух лет.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Задержанные подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.289 Уголовного кодекса Украины “Незаконное завладение транспортным средством“. Решается вопрос о избрании им меры пресечения.

Как сообщалось 29 октября, ГБР подозревает харьковских полицейских в угоне авто киевлянина.

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