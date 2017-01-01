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Участниками вчерашней стрельбы в Харькове были азербайджанцы – СМИ

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И стрелявший, и раненный являются гражданами Азербайджана.
Участниками вчерашней стрельбы в Харькове были азербайджанцы
Участниками вчерашней стрельбы в Харькове были азербайджанцы
hk.npu.gov.ua

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Потерпевшим в результате стрельбы в Харькове вечером 5 ноября является гражданин Азербайджана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Пострадавший – гражданин Азербайджана, а в нападении на него также подозревается гражданин этой страны. Стрелял нападавший из устройства для отстрела резиновых пуль и нанес жертве множественные пулевые ранения живота, бедра и предплечья, – отмечает агентство.

В полиции эту информацию пока не подтвердили. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

Напомним, конфликт, в результате которого 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение, произошел накануне возле спортивного клуба в Харькове.

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Теги: Харьков, стрельба, Азербайджан, азербайджанцы
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