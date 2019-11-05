Рябошапка заявил, что дело Гандзюк не хотели расследовать

Генпрокурор рассказал детали по делу Гандзюк.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, чтоб получить результат в расследовании резонансного дела об убийстве херсонской активистки Кати Гандзюк “нужно очень много сделать”.

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Об этом глава ГПУ рассказал в интервью LB.ua.

При этом Рябошапка рассказал, что прокуроры не хотели расследовать это дело.

Считаете ли вы, что со стороны прокуроров, занимавшихся делом Гандзюк, был саботаж? Если да, то будут определенные последствия?, - спросил генпрокурора журналист издания.

Между тем, Рябошапка заявил, что не может прямо ответить на данный вопрос.

Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Его не хотели расследовать. На это есть ряд разных причин. Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы был результат, - сказал Рябошапка.

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Напомним, Рябошапка анонсировал новые дела против нардепов. Кроме этого, генпрокурор прокомментировал дело Дубневича.

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