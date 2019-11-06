Одессе начнут торговать записями с камер видеонаблюдения

Обычно в таких материалах нуждаются участники дорожно-транспортных происшествий или потерпевшие от противоправных действий.

Тарифы на услуги КУ "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы" (Центр — "077") утвердил недавно исполком Одесского горсовета. В силу это решение вступило 4 ноября.

Об этом сообщает Думская.

Речь идет о доступе к видеозаписям, которые сделали камеры, установленные по всему городу.

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Так, если исполком утвердит расценки, то разовый доступ к облачному сервису VSaaS с соответствующими материалами будет стоить 73,67 грн. Ежемесячная абонентская плата составит 680,01 грн.

Подключение пользователя к видеоархиву без права скачивания записей — 70 грн 97 копеек разовое, месячная абонплата — 554 грн 33 коп.

Предоставление информационного продукта на компакт-диск по запросу — 240 грн 99 коп. Предоставление такого продукта, когда дата и время события неизвестны, — 354 грн 25 коп.

Отметим, что граждане и раньше могли получать записи с камер видеонаблюдения, но поскольку тарифы не были утверждены, их предоставляли бесплатно. Обычно в таких материалах нуждаются участники дорожно-транспортных происшествий или потерпевшие от противоправных действий.

"Прийти с улицы и попросить любое видео даже за деньги не получится, нужны основания, подтвержденные или копией протокола об админправонарушении, или выпиской из Единого реестра досудебных расследований, или талоном-сообщением о принятии заявлении о преступлении. Какие камеры использовать, решает сам Центр. Если речь идет об угоне машины, могут использовать функцию распознавания номеров, если ребенок пропал — определения лица", — рассказал "Думской" пресс-секретарь профильного вице-мэра Николай Покровский.

В мэрии надеются, что продажа видеоматериалов позволит «обеспечить устойчивое функционирование и развитие интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики".

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Муниципальную систему видеонаблюдения создали в 2017 году в рамках программы "Безопасный город", а полноценно она заработала в прошлом году. Горсовет выделил на эти цели 30 млн грн. На эти деньги в городе установили 412 видеокамер и, самое главное, оборудовали серверную — место для хранения и обработки информации.

Сейчас камер больше 700. Двадцать из них роботизированы, 98 способны распознавать номерные знаки, 20 - лица, а две работают на 360 градусов. Объем хранилища составляет 960 терабайт.

Кроме камер "Безопасного города", в систему интегрированы полицейские камеры и аппаратура, появившаяся в знаковых туристических местах по программе "Открытый город Одесса".

Как сообщалось 16 сентября, полиция “сливала“ телефонные разговоры украинцев “клиентам“ за деньги.

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